Técnico morre em estúdio do coach Pablo Marçal após sofrer descarga elétrica e cair quase 5 metros

No mesmo mês em que um jovem morreu em maratona organizada por grupo empresarial do coach Pablo Marçal, outro óbito foi registrado de alguém associado ao influenciador. Na quarta-feira (28), o técnico de audiovisual Celso Guimarães Silva, 49 anos, faleceu dois dias depois de sofrer uma descarga elétrica e cair de uma altura de quase cinco metros.

O caso aconteceu no estúdio de Pablo Marçal, em Barueri, Grande São Paulo. Conforme o Metrópoles, a assessoria do influenciador lamentou o ocorrido, detalhando que havia locado o espaço para terceiros.

“O acidente não tem qualquer ligação com nosso grupo empresarial, uma vez que o referido estúdio encontra-se locado a terceiros para realização de um evento, como costumeiramente é feito", afirmou.

A empresa responsável está arcando com as despesas e dando apoio aos familiares de Celso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Barueri.

Acidente por descarga elétrica

O acidente aconteceu na segunda-feira (26), depois de Celso subir uma escada de 4,8 metros. Ele estava instalando um tubo. Por conta do acidente, teve fratura nas costas, escápula e clavícula direita.

Em vídeo gravado durante a internação, ele detalhou o caso: “Coloquei o tubo de lado, recebi uma descarga elétrica de 220 volts, cai da escada e só me lembro que depois estava no hospital. Agora, estou com dor em tudo que é lado, costelas, coluna comprometida, é isso”.

Ele ficou internado no Hospital Municipal de Barueri, mas faleceu às 17h10 de quarta. Durante o período na unidade de saúde, registrou o acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica.

Jovem morre em corrida

No começo do mês, o jovem Bruno da Silva Teixeira, 26 anos, faleceu devido a uma parada cardíaca enquanto participava de uma maratona de rua no Alphaville, em São Paulo.

Conforme o jornal O GLOBO, o caso aconteceu no dia 5 de junho, quando Teixeira saiu de casa para correr 42km. No entanto, teve um mal súbito no 15º quilômetro.

A atividade foi organizada pelo grupo empresarial comandado pelo coach Pablo Marçal, que precisou ser resgatado de uma expedição perigosa ao Pico dos Marins, em São Paulo, no começo de 2022.

A Polícia Civil de São Paulo identificou as pessoas que correram ao lado de Bruno, e está investigando o caso.