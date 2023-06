Homem que morreu em maratona gravou vídeo antes de passar mal: 'onde fui me enfiar?'

Momentos antes de sofrer uma parada cardíaca em maratona comandada pelo coach Pablo Marçal, Bruno da Silva Teixeira, 26, gravou um vídeo correndo em frequência alta e se questionando sobre a decisão de participar da corrida. Ele também reclamou da alteração na distância da prova, sem o conhecimento dos demais participantes.

A "corrida improvisada" ocorreu no bairro Alphaville, em São Paulo. Em nota, a assessoria do empresário alega que a maioria dos participantes não concluiu o percurso, chegando a correr até 21 quilômetros.

"Onde eu fui me enfiar? Esse é o problema de andar com gente de frequência alta", disse Bruno, no vídeo. A princípio, a corrida seria de 21 km, contudo, foi alterada para o dobro, com 42 km. A mudança repentina foi informada na hora do desafio. Bruno prestava serviços para uma empresa do grupo de Marçal, a XGrow.

Um momento de treino também foi gravado por Bruno: "Vocês com desculpas aí para fazer os treinos, para fazer acontecer. Marcelo [coach que estava no grupo empresarial] está dando aula da mentoria enquanto está correndo. Duas coisas ao mesmo tempo", disse.

Jovem morreu no quilômetro 15

No último dia 5 de junho, Bruno sofreu uma parada cardíaca enquanto participava da corrida. O coach Pablo Marçal era o organizador do evento. O jovem teve um mal súbito no quilômetro 15.

Embora tenham chamado a emergência, os colegas de Bruno o levaram de carro até o Hospital Albert Einstein. Ele chegou com vida, mas morreu cerca de uma hora depois.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como "morte suspeita". A família do jovem pede justiça. As investigações estão a cargo do 2º Distrito Policial.

O advogado de Marçal, Tasso Renam Souza Botelho, informou que a maratona não foi proposta pela empresa. O momento foi apenas, segundo ele, "um treino entre amigos e veio a desaguar nessa fatalidade".

Posicionamento da assessoria de Pablo Marçal

Ao O Globo, a assessoria de Marçal enviou uma nota informando que essa não era a primeira vez de Bruno em corridas de rua. Ele praticava o esporte desde 2018, conforme o Instagram.

A assessoria disse ainda que a atividade "era um treino espontâneo e amador, como muitos que acontecem todas as noites pelo Brasil, inclusive em no local do ocorrido onde se nota praticantes do esporte todos os dias ao anoitecer". A equipe ainda assegurou que cada um "leva a sua água e suplementos de acordo com seus gostos".

A nota é encerrada prestando solidariedade à família. "Em todo tempo prestamos o suporte necessário a família e mais uma vez renovamos nossos sinceros sentimentos".