Agência do astronauta Marcos Pontes oferecia passeio de submarino ao Titanic; site saiu do ar

A agência de turismo do astronauta Marcos Pontes (PL-SP), senador e ex-ministro da Ciência e Tecnologia de Jair Bolsonaro (PL), oferecia passeios turísticos para ver os destroços do Titanic. As imagens promocionais mostravam que a viagem seria realizada com o submarino desaparecido Titan, da OceanGate Expeditions. A oferta foi retirada do site da empresa.

A opção segue na aba "destinos", na plataforma da agência de Pontes, mas ao clicar, o usuário é redirecionado para uma página de "erro".

Legenda: Página que detalharia expedição, no site da agência, está com erro Foto: Reprodução

Conforme a Folha de S.Paulo, o senador não detalhou se a oferta do passeio foi retirada do ar por causa do desaparecimento do submarino.

Dentre os serviços da Agência Marcos Pontes Turismo de Aventura, ainda há um passeio de submergível no Caribe. A empresa de viagens e festas oferece pacotes de voos em caça de combate e treinamento de cosmonauta.

Desaparecimento de submarino

No último domingo (18), um submarino que fazia uma viagem aos destroços do Titanic desapareceu. Na ocasião, o navio de pesquisa canadense Polar Prince perdeu contato com o equipamento, conforme a porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, tenente Samantha Corcoran.

Ao todo, o veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic. Desaparecido há cerca de quatro dias, o submarino está nas suas últimas horas de oxigênio disponível.

Nesta quarta-feira (21), a Guarda Costeira informou ter ouvido sons durante a busca pelo submarino.