Jornalista Lucia Hippolito morre aos 72 anos

A jornalista Lucia Hippolito morreu, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul, para tratar um câncer, segundo a Rádio CBN, onda ela trabalhou como apresentadora e comentarista.

Em 2022, retirou um tumor no útero, mas o câncer teve metástase para o pulmão.

A jornalista participou do quadro Meninas do Jô, no programa de Jô Soares, entre 2005 e 2010. Ela estava afastada do trabalho. Há 11 anos, Lucia, que também era cientista política, foi acometida pela Síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune, e perdeu os movimentos do corpo.

O perfil de Lucia no Twitter também informou a morte. "Com muita tristeza, anunciamos que Lucia partiu. Combateu o bom combate e deixa muitas saudades. Nossa grande jornalista e eterna professora".

A jornalista passou mal em 2012, durante férias em Paris, na França. Ela percebeu que não sentia o rosto e as pernas, quando tentou levantar da cama, e perdeu a voz. Lucia ficou três meses internada e depois retornou ao Brasil para continuar o tratamento.

Entre os trabalhos, ela atuou como comentarista de política na GloboNews e debatedora do programa Debates Populares, na Rádio Globo, e Sem Censura, da TV Brasil.

Ela também escreveu livros sobre política como "PSD de Raposas e Reformistas", "Política: quem faz, quem manda, quem obedece", escrito com João Ubaldo Ribeiro, e "Por dentro do governo Lula: anotações num diário de bordo".