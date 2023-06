Coach Pablo Marçal mostra tênis com nome de jovem que morreu em maratona surpresa

Após se pronunciar dizendo que colocou o nome de Bruno da Silva Teixeira no próprio tênis de corrida, o coach Pablo Marçal mostrou a imagem do calçado, segundo foto divulgada pelo portal R7.

Bruno, de 26 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto participava de uma maratona surpresa organizada pelo grupo empresarial XGrow, criado por Marçal.

Momentos antes de a corrida começar, o jovem gravou um vídeo revelando uma mudança, de última hora, na distância da prova, de 21km para 42km. "Onde eu fui me enfiar? Esse é o problema de andar com gente de frequência alta", disse o rapaz, no vídeo. Bruno passou mal no 15º quilômetro da corrida, por volta das 22h.

Marçal disse, em uma live nas redes sociais, que não estava envolvido na corrida e não estava no grupo. Contudo, o desafio repentino de correr uma maratona foi dado dias após o coach ter feito um vídeo no qual dizia ter completado uma corrida de 42 km.

"Minha mãe não é mãe de fraco. Meu pai não é pai de otário. Minha vó não é vó de trouxa", escreveu Marçal na publicação em que completou os 42 km de corrida.

'HOMENAGEM'

Duas semanas após o acontecimento, Pablo realizou uma live para 12 mil pessoas onde reiterou o motivo de não ter comentado o caso antes e contou sobre ter “escrito o nome dele [Bruno] no próprio tênis”.

“Respeita o cara, morreu novo. Mil e trezentas pessoas morrem por dia com problema de coração. Passa na porta aqui da minha empresa. Nós vamos ficar 70 dias com as bandeiras baixas, nós estamos em luto por ele”, afirmou Marçal

Em seguida, ele revelou a “homenagem” para o rapaz:

Pablo Marçal “Quando um piloto de avião morre, os pilotos que são amigos escrevem o nome do cara e carregam na ombreira. Eu corro todo dia com meu melhor tênis, está escrito o nome dele. Eu vou lançar o maior movimento de cuidar da saúde desse País”

CORRIDA

Bruno começou a trabalhar em dezembro do último ano em uma das empresas da holding de Marçal. Elas ficam sediadas em um mesmo prédio, em Alphaville. O grupo de corredores iniciou o trajeto deste mesmo edifício.

Em seus stories do Instagram no dia da corrida, Bruno usou frases motivacionais. “Vocês com desculpas aí para fazer os treinos, para fazer acontecer. Marcelo [coach que estava no grupo] está dando aula da mentoria enquanto está correndo. Duas coisas ao mesmo tempo”, disse em outro vídeo gravado durante o exercício.

A Secretaria de Segurança de São Paulo afirmou, em nota, que a ocorrência foi registrada como morte suspeita e foi encaminhada ao 2º Distrito Policial, que passou a investigar o caso. "Diligências seguem em andamento, e laudos periciais estão em elaboração para auxiliar na conclusão da causa da morte", disse a pasta.