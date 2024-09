O X vai voltar? Com contas quitadas, saiba o que falta para o antigo Twitter ser liberado no Brasil

Após o pagamento de R$ 18 milhões em multas na última quinta-feira (12), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou as contas da rede social X e da Starlink, ambas empresas do bilionário Elon Musk. No entanto, o pagamento das dívidas não significa que o antigo Twitter irá retornar à ativa no Brasil.

Isso porque, para que isso aconteça, Musk deve nomear um representante da empresa no País. Até o momento, no entanto, o bilionário se recusa a indicar um nome.

Outro tópico que define se a rede social pode ou não voltar a operar em território brasileiro é o cumprimento da ordem de bloqueio de perfis e a retirada de conteúdos com incitação ao ódio.

Desde que Elon Musk assumiu, postagens com conteúdo extremista e discurso de ódio aumentaram, em parte por conta da reestruturação das equipes do X e da modificação nas políticas de moderação de conteúdo.

Musk fechou o escritório do X no Brasil no mês passado, após as decisões de Alexandre de Moraes quanto às obrigações legais da rede social. Desde então, o bilionário tem empreendido uma "caçada" ao ministro do STF, a quem chama de "tirano".