Mulher é internada na UTI após passar por preenchimento no bumbum em Goiás

Uma mulher deu entrada em um hospital com embolia pulmonar após realizar um preenchimento no bumbum, em Goiânia. Betânia Lima Guarda, de 29 anos, está na UTI, em estado grave e apresentou hemorragia no pulmão. O caso é investigado pela Polícia. O procedimento foi realizado na última sexta-feira (23)

Ao g1, o ex-marido de Betânia, Cláudio Fernandes contou os médicos acreditaram que ela não iria sobreviver por conta das complicações, contudo, há esperança. "O quadro dela está melhorando, mas ela está na UTI por complicações renais, pulmonares e inflamações musculares”, explicou. Embora sem previsão de alta, Betânia já respira sem auxílio de aparelhos e foi extubada na segunda-feira (26).

Investigações

O procedimento foi realizado por uma esteticista, no rosto e no bumbum. "Ela fez no rosto e deu tudo certo, e quando iniciou o processo no bumbum ela se sentiu mal”, contou o marido. A mulher está internada no Hospital Premium. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) defendeu que o procedimento seja feito apenas por médicos.

Emília Podestà, delegada responsável pelo caso, disse que a profissional utilizou “ácido hialurônico com um bioestimulador” na aplicação. Defesa da esteticista não irá se pronunciar.

O ex-marido da mulher, o amigo e a esteticista foram ouvidos. O produto que sobrou da aplicação e prontuários médicos serão periciados. Também será analisado se o produto tem registro na Anvisa ou se foi adulterado.

"É muito prematuro dizer que existe uma culpa da proprietária da clínica, porque eu não sei essa paciente tem alguma alergia que ela não comunicou e se ela tomou algum medicamento antes e ela não informou na clínica”, disse.