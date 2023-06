Criança de 3 anos morre esmagada por aparelho de TV no Mato Grosso do Sul

Uma criança de 3 anos, identificada como Maria Alice, morreu esmagada por um aparelho de TV de tubo na noite desta segunda-feira (26), no município de Vicentina, no interior de Mato Grosso do Sul.

O caso ocorreu na residência onde a vítima morava com a família, a 232 km de Campo Grande. A menina chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias da morte e se houve negligência dos pais. As informações são do portal g1.

Entenda o caso

De acordo com apuração da polícia, o acidente aconteceu enquanto Maria Alice brincava sozinha na sala de casa. A mãe estava em outro ambiente, limpando a residência, quando ouviu o barulho do aparelho caindo. O televisor antigo caiu sobre a criança e a esmagou. As investigações apontam que a menina pode ter se apoiado na TV para alcançar um brinquedo, quando ele virou.

Ao chegar à sala de casa e ver a filha esmagada pelo aparelho, a mãe disse que acionou o socorro. Segundo a publicação, Maria Alice foi levada para um hospital, em Vicentina, e depois transferida para Dourados, também em Mato Grosso do Sul. Apesar das tentativas da equipe médica, a menina faleceu no local.

O Conselho Tutelar de Vicentina informou que acompanha o caso. Bruno Carlos dos Santos, delegado responsável pelas investigações, alegou que diligências estão em andamento para apurar se houve negligência dos pais. “A princípio parece tratar-se mesmo de um acidente. A menina estava brincando em casa quando a TV caiu sobre ela”, afirmou.