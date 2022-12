Mulher dá à luz em calçadão perto de maternidade no Rio de Janeiro; bebê bateu a cabeça no chão

Uma mulher deu à luz uma criança a 500 metros do hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, após receber atendimento e não ser internada na unidade de saúde, mesmo em trabalho de parto. Andreia da Silva Santos, 38, estava com 39 semanas de gestação e havia sido encaminhada por um médico devido a um quadro de dores abdominais com intervalos de 15 minutos entre as contrações. Informações são do O Globo.

Segundo o periódico, a direção do hospital informou que a mãe foi submetida a exames que não detectaram "fase ativa de trabalho de parto" e liberada em seguida. Contudo, ela voltou à unidade hospitalar horas depois, levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Flávia Moreira, 23, filha mais velha de Andreia, contou que a mãe foi para uma consulta do pré-natal e, devido às dores que sentia, foi encaminhada pelo médico para um hospital, já que sua gravidez era de risco por hipertensão gestacional.

"Chegando no [hospital] Rocha Faria, após uma demora para atender, deram Buscopan para segurar a dor, fizeram exame de toque e escutaram o coração [do bebê]. Falaram que ela só estava em trabalho de parto, que era para ela ir para casa, porque só teria [o filho] mais tarde", disse Flávia ao O Globo.

Porém, saindo do hospital, a mulher, que estava acompanhada do pai da criança, Edgard Santos, deu à luz. "Meu irmão [João Gabriel] chegou a bater com a cabeça no chão. Ele está bem. Graças a Deus, não foi uma pancada forte, já que minha mãe já estava arriada, mas na hora que ela fez força, ele nasceu e bateu a cabeça", relatou Flávia.

O trauma foi tanto para a família que a filha até então mais nova, Alexia, 7, ficou febril de preocupação com a mãe.

Ao O Globo, a direção do hospital Rocha Faria informou, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, que Andreia havia sido liberada da unidade "com as devidas orientações" e que mãe e bebê retornaram "mais de quatro horas depois".

Irmão viu a cena

A irmã de Andreia, Valéria Santos, disse que soube do parto por uma rede social. "Abri o Facebook e me deparei com aquela cena. Fiquei sem acreditar, porque ela estava dentro da maternidade", afirmou.

O irmão das duas, Bruno Rafael, chegou a ver a cena do parto. Conforme Valéria, ele estava passando pelo calçadão quando viu um tumulto e se deparou com a irmã dando à luz o sobrinho. "Ele também mora em Nova Iguaçu [na Baixada Fluminense], mas foi Deus quem mandou ele a Campo Grande nesse dia", relatou Valéria.