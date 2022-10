Jovem vai a hospital com dores na barriga e descobre estar grávida e em trabalho de parto

Uma jovem de 25 anos procurou atendimento médico no Rio de Janeiro ao sentir fortes dores na barriga, mas no local descobriu que estava grávida e em trabalho de parto. As informações são do g1.

O caso aconteceu no dia 9 deste mês, quando Juliana Brasileiro, que já é mãe de um menino de 2 anos, passou a sentir dor no estômago depois de ir ao cinema com o marido e amigos.

Como tinha acabado de ficar menstruada e os ciclos anteriores tinham vindo normais, ela tomou um remédio para cólica. “Eu não conseguia ficar em pé, só conseguia ficar deitada no chão, de tanta dor que eu sentia”, disse ao g1.

Após não melhorar no dia seguinte, ela foi para a UPA de Marechal Hermes, onde foi medicada para gases e chegou a tomar laxante. “Na hora, a médica olhou para mim e disse: ‘Você está com gases, muitos gases’. Mas não deu jeito”, narrou a mãe.

Gravidez revelada em exame de toque

Com a dor persistente, Juliana seguiu a orientação da sogra e foi a uma médica ginecologista, já no dia 11, quando fez um exame de toque e teve a grande surpresa. “Minha filha, você está grávida e já está dando à luz, vai agora para uma emergência", disse a médica.

A jovem então correu para a Emergência do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e a criança, do sexo feminino e batizada de Marina, nasceu de parto normal. Agora os pais estão fazendo uma vaquinha para comprar fraldas.