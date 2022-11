Morte de padre José Bilha não tem indícios de homicídio, diz delegado

A Polícia Civil (PC-PR) de Guaíra, no Paraná, afirmou, nesta terça-feira (22), que a morte do padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, não tem indícios de homicídio. As informações são do G1.

O pároco foi encontrado morto na segunda-feira (21). Segundo o delegado João Paulo Laundos, o corpo apresentava "ferimento de faca no pescoço".

José Aparecido Bilha foi encontrado dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra. Antes da apuração da Polícia, a informação foi confirmada pela Diocese de Toledo, que se pronunciou por meio de nota.

Em nota da Diocese de Toledo, o corpo de Bilha foi encontrado por funcionários no início do expediente de segunda-feira (21), dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra.

Inicialmente, a Diocese não deu detalhes sobre o ferimento citado pela polícia. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e laudos complementares devem ser utilizados para continuar a investigação.

Sepultamento

Na nota, a Diocese de Toledo afirmou que o velório do padre segue até as 15 horas desta quarta-feira (22), na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Assis Chateaubriand. Depois, o corpo será sepultado.