Major Ronald e ex-assessor de Domingos Brazão são presos pela PF por envolvimento no caso Marielle

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão, nesta quinta-feira (9), contra Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe — que é assessor de Domingos Brazão — e do policial militar Ronald Alves de Paula, conhecido como Major Ronald, apontado como ex-chefe da milícia da Muzema no Rio de Janeiro. As informações são do g1.

Os presos foram acusados de estarem envolvidos nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Calixto da Fonseca foi preso pela Polícia Federal do Rio, enquanto Ronald já cumpria pena em prisão federal. Os mandados foram pedidos pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em documento protocolado pela PGR no Supremo Tribunal Federal (STF), que denuncia os 3 suspeitos que estão presos desde o fim de março por supostamente mandar matar a Marielle Franco – irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o ex-chefe da polícia civil do Rio, Rivaldo Barbosa – foram incluídos outros dois nomes: Peixe, denunciado por organização criminosa, e Ronald, denunciado por participação no homicídio de Marielle.

O que apontou a investigação?

Após um mês e meio de análise e aprofundamento da investigação da Polícia Federal, a PGR concluiu que os irmãos Brazão e Barbosa devem ser processados e condenados pelo assassinato de Marielle e Anderson Gomes.

No documento entregue no fim da tarde de terça-feira ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a PGR denuncia os irmãos Brazão como mandantes do homicídio e por integrar uma organização criminosa. Já o delegado civil foi denunciado como mandante também do homicídio.