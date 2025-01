Mãe e filha em carrinho são arrastadas por ônibus após desviar de buraco na rua

Uma moradora de Várzea Grande e a filha dela, de dois anos, foram 'arrastadas' por um ônibus na cidade, na região metropolitana de Cuiabá (MT). O caso ocorreu em 7 de janeiro e viralizou nesta semana.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. O ônibus entrou na rua e atingiu ambas, derrubando a mulher e o carrinho. A criança caiu do carrinho. As duas saíram ilesas.

Lizandra Silva, de 26 anos, estava andando com a filha em um carrinho de criança. Ela afirmou ao portal g1 que, como a calçada estava com entulhos e buracos, precisou andar no meio da rua.

Ela conta que não teve dimensão do perigo no momento, e que a ficha caiu ao ver as imagens. “A ficha caiu na hora em que vi o vídeo, antes estava em estado de choque. Para mim, na hora, não havia sido nada, depois quando vi que voltei à realidade”, disse.

Mãe e filha foram encaminhadas para um hospital da região após o acidente e liberadas no mesmo dia, sem ferimentos graves.

A mulher disse que ainda sente dores pelo corpo. Já a criança tem se assustando quando vê algum veículo.

A empresa de ônibus lamentou o acidente e informou que o motorista foi encaminhado para realizar aulas de direção defensiva. A prefeitura afirmou vai avaliar a situação do local.