Mãe de Djidja Cardoso convidou delegado para fazer parte de seita: 'Transcender para outra dimensão'

O delegado que lidera as investigações do caso Djidja Cardoso, Cícero Túlio, disse ter sido convidado pela mãe da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Cleusimar Cardoso, para fazer parte da seita Pai, Mãe, Vida. A declaração foi feita em entrevista a um programa na TV A Crítica.

Na entrevista, o investigador relatou algumas das falas de Cleusimar após ser presa com o filho, Ademar, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. "Tivemos uma conversa para compreender melhor os conceitos que eles colocavam nessa seita e como eram encarados. Em certo momento, ela me disse que eu precisava estar inserido para entender, que isso transcende para outra dimensão", afirmou.

Veja também Zoeira Morre Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, aos 32 anos Zoeira Quem foi Djidja Cardoso? Conheça ex-sinhazinha do boi garantido que morreu aos 32 anos

A organização de cunho religioso foi criada pela família e tinha como base o uso de drogas para acessar "outras dimensões". Segundo as investigações, Djidja, a mãe e o irmão acreditavam ser, respectivamente, Maria Madalena, Maria e Jesus Cristo. Ademar Cardoso também foi alvo de um mandado pelo crime de estupro.

Além das duas prisões, foram expedidos mandados contra três funcionários da rede de salões Belle Femme, da família. Durante a investigação nas unidades da empresa, a polícia encontrou seringas e doses de cetamina, um anestésico dissociativo.

OS CRIMES INVESTIGADOS

A ex-sinhazinha do Boi Garantido também era investigada pela Polícia Civil do Amazonas por integrar essa seita. Funcionários da rede de salões de beleza eram obrigados a consumir cetamina.

Djidja morreu na terça-feira (28), em Manaus, aos 32 anos. Segundo o delegado Daniel Antony, da Delegacia de Homicídios, existe a possibilidade de o óbito ter sido causado por abuso de fármacos psicotrópicos.

"Não trabalhamos ainda com a hipótese de homicídio. Para que eu possa dizer que teve uma morte violenta e um homicídio, preciso de elementos de autoria. É o que estamos levantando", afirmou.

Veja também Zoeira Boi Garantido se despede de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha que morreu em Manaus Zoeira Familiares de Djidja Cardoso são presos em Manaus sob suspeita de tráfico de drogas

Conforme as investigações, a droga era obtida de forma irregular em uma clínica veterinária e vítimas relataram que foram dopadas e mantidas em cárcere privado.

"Duas pessoas relataram fatos criminosos que levam a crer na possibilidade prática de estupro de vulnerável. Inclusive, com a possibilidade de ter acontecido um aborto com uma dessas garotas", informou o delegado Cícero Túlio.

QUEM FOI DJIDJA CARDOSO

Empresária e ex-sinhazinha da fazenda no Festival Folclórico de Parintins, Djidja se apresentou pelo Boi Garantido entre 2015 e 2020. Em seguida, passou a trabalhar à frente de uma rede de salões de beleza ao lado da família no Amazonas.

Ela também era criadora de conteúdo, e compartilhava a rotina de treinos, o dia-a-dia e os cuidados diários de cobras de estimação. Os dois pets exóticos são chamados de "Seu Banana" e Afrodite.