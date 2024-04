Madrasta queima mãos e pernas de enteado de um ano com colher quente em Manaus

Uma mulher confessou ter queimado as mãos e pernas do enteado e foi indiciada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), assim como o companheiro, que é pai do menino, pelo crime de tortura praticada contra uma criança de um ano.

A agressão aconteceu no dia 6 de fevereiro, mas foi divulgada pela Polícia nesta terça-feira (16). Segundo a delegada Joyce Coelho, a criança estava na casa do pai, onde passaria alguns dias. Após uma discussão com o companheiro, a madrasta queimou as mãos e pernas do menino com cola quente. O menino também estava com a clavícula quebrada e hematomas.

Veja também

“Pouco tempo depois do caso ser denunciado, a mulher veio à Depca com o seu advogado. Ela foi ouvida e confessou que fez as queimaduras nas mãos e pernas da criança com uma colher quente, após uma discussão com o pai da criança. Quanto à clavícula quebrada e hematomas, ela disse o menino havia caído”, relatou a delegada.

A criança recebeu atendimento médico e retornou para a guarda da mãe.