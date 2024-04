Jovem morre em rave e família denuncia que ele passou 20 minutos sem socorro debaixo d´água

O ex-sargento do Exército e motorista de aplicativo Lucas Dantas do Nascimento, 28, morreu após passar mal e cair em uma piscina em uma festa de música eletrônica em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de domingo (14). Informações são do g1.

Segundo o portal, parentes de Lucas souberam que ele ficou cerca de 20 minutos debaixo d'água sem socorro. Por isso, acusa a organização do evento Terratronic de negligência e demora no socorro à vítima.

"Eles estavam lá para comemorar o aniversário de um amigo, que tinha sido no sábado. Um monte de amigos e ninguém estava perto para socorrer o meu filho. O menino falou que ele passou mal e decidiu ir para a piscina se molhar, mas ninguém viu. Ele ficou mais de 20 minutos na água", denuncia a mãe do rapaz, Paula Gerônimo Dantas.

"Meu filho era uma benção. Entrou no quartel como soldado, foi cabo e, depois, sargento. Ficou oito anos lá [no Exército]. Eu só tenho orgulho do meu filho. Só quero uma solução. Por que não salvaram o meu filho? Tinham tantos amigos lá e ninguém viu meu filho. Houve negligência. Só quero justiça. Não quero que outras mães passem o que estou passando", desabafou a mulher em entrevista ao g1.

O corpo de Lucas foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta terça-feira (16). Ele será enterrado ainda nesta tarde, no Cemitério Nossa Senhora do Belém, em Duque de Caxias.

Veja também

O que aconteceu?

Segundo a família da vítima, Lucas estava no evento Terratronic, no domingo (14), quando teria se sentido mal e procurado se recuperar na piscina, um dos espaços da festa. Amigos do jovem relataram que ele teria desmaiado e caído na água.

A Secretaria Municipal da Saúde informou ao que o homem chegou a ser socorrido para o Hospital Pedro II, mas não resistiu. No entanto, a advogada Adriana Anjos, madrasta de Lucas, rebateu que o enteado já chegou morto à unidade de saúde.

"Ele estava com amigos, caiu dentro da piscina e se afogou. Contaram que ele ficou mais de 20 minutos debaixo d'água. Depois disso, acharam o Lucas, e os paramédicos do evento teriam tentado reanimá-lo. Mas, ele já havia morrido. Os amigos disseram que ele estava roxo e, quando estavam colocando-o na ambulância, deixaram o corpo cair no chão. Uma total falta de respeito", desabafa a madrasta.

Além disso, a advogada revelou que a família só soube da morte do motorista de aplicativo pelas redes sociais. "A mãe, as irmãs e o pai souberam da morte do Lucas pela Internet. Uma falta de respeito, principalmente, com a mãe, que lutou para colocar ele nas melhores escolas, dar bons cursos, dar uma boa estrutura de vida. O Lucas sempre foi muito centrado. A gente só quer saber o que aconteceu", reclama a mulher.

Veja também

Pessoas passando mal

Em áudio que circula em aplicativos de mensagem, uma jovem que estava na festa contou que viu outras pessoas passando mal e não recebendo socorro dos paramédicos no local. "Vi uma mulher que estava babando lá também, espumando, e os bombeiros ficaram parados, olhando. Não fizeram nada, não reagiram. Uns amigos meus estavam perto e tentaram ajudar. Não sei o que aconteceu que ela voltou normal", relatou a testemunha.

"Foi negligência também. Não sei se tem equipe médica suficiente para socorrer [as pessoas]. E isso é uma falha, né? Muita gente passando mal também, bombeiro passando para lá e para cá, mas não sei se resolvia o problema", continuou a fonte.

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe do evento afirmou que a produção respeitou a documentação necessária e exigida pelos órgãos públicos, "atendendo todo o quantitativo de prestadores de serviços exigidos pela legislação, ressaltando que, durante todo o período, o evento contou com guarda-vidas, brigadistas, posto médico, ambulância, médico, enfermeiro e seguranças".

"Afirmamos que prestamos apoio e solidariedade à família do jovem Lucas Dantas do Nascimento e nos colocamos à disposição não apenas da família, como das autoridades responsáveis pela investigação. Estamos acompanhando o caso com bastante atenção e cientes de que ainda não temos o laudo do IML, logo, é leviano realizar qualquer tipo de especulação sem que antes saia um laudo apresentando a causa mortis", concluíram os organizadores da rave.

Investigação

O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia, em Santa Cruz, e é investigado pela Polícia Civil.