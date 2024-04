Empresária é presa suspeita de aliciar adolescente de 13 anos em troca de jogos eletrônicos no DF

A empresária Simone Miranda foi presa preventivamente, na última sexta-feira (12), após ser acusada de aliciar sexualmente um adolescente de 13 anos no Distrito Federal. Ela é suspeita de tentar trocar produtos como roupas, perfumes e jogos eletrônicos em troca de relações sexuais com o jovem, de acordo com a apuração da Polícia Civil do DF. As informações são do jornal O Globo.

Os pais da vítima desconfiaram dos presentes recebidos por ele e fizeram uma denúncia. A empresária seria vizinha deles e teria se aproximado do adolescente por meio dos produtos.

Veja também

Simone tem 37 anos e é proprietária de lojas de cestas de chocolates e artigos de perfumaria. Além disso, a empresária tem um canal no YouTube, no qual divide sua rotina no ramo comercial, além de dicas de beleza. Segundo informações divulgadas em suas redes sociais, ela é mãe de três filhos, sendo um de 21 anos e dois com menos de 18 anos.

Após a prisão preventiva, a suspeita foi encaminhada para uma unidade prisional no Distrito Federal e está à disposição da Justiça.