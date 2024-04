Noiva morre afogada em piscina na festa do casamento em SP

Uma mulher de 38 anos morreu afogada em uma piscina na festa do próprio casamento, em Limeira, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na tarde do último domingo (14), em uma chácara no bairro Pires Baixo. As informações são do Uol.

Elisângela Gazzano dos Santos Soares dançava perto da borda da piscina, quando se desequilibrou e caiu na água. Segundo informou Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) ao site, ela não sabia nadar e começou a se debater. Amigos e familiares tentaram socorrê-la, mas não conseguiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para o hospital, mas ela não resistiu. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia de Limeira.

Aniversário da filha

Além do casamento, a festa acontecia para celebrar o aniversário de uma filha da noiva, segundo relato de amigos. "Esses dias mesmo eu encontrei você no mercado, estava toda feliz que iria se casar... Olha como é o destino. Um sonho sendo realizado e no mesmo dia sem saber que ali seria um adeus, que ali seria sua partida", lamentou outra amiga em rede social.

Elisângela deixa o marido e cinco filhos. Ela foi sepultada na tarde da segunda-feira (15), na cidade de Americana.