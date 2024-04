Cantora sertaneja morre após capotar carro em rodovia no Interior de SP

A cantora sertaneja Nanda Ferraz, de 34 anos, morreu na noite desse domingo (14) após capotar o carro na estrada vicinal Luiz Carlos Brandozeli, em Bady Bassitt, no Interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a artista estava sozinha no veículo quando perdeu o controle da direção e morreu no local.

O corpo da cantora foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto para exame necroscópico. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Nanda Ferraz deixa dois filhos. No Instagram, a artista somava mais de 11 mil seguidores. Na rede social, familiares, amigos e fãs deixaram mensagens de solidariedade e pesar.

Ela era conhecida pela simpatia e voz marcante. A artista era muito querida na região de São José do Rio Preto, onde se apresentava em clubes, casas noturnas e festas.