Jovem suspeito de desviar R$ 220 mil de contas de Neymar é preso em São Paulo

Um jovem de 20 anos, suspeito de desviar R$ 220 mil de contas bancárias do atacante Neymar, foi preso em São Paulo nessa terça-feira (8). A pessoa foi presa na zona leste e trabalha como auxiliar administrativo.

Conforme as investigações, ele é apontado como operador de um esquema de estelionato e fraude bancária por meio do Pix. As informações são do g1.

Uma investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) levou à prisão. Os agentes de segurança apuram fraudes a vários clientes de bancos.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que as investigações seguem, no sentido de identificar a participação de outros envolvidos no crime.