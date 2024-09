Irmã de Deolane Bezerra chora ao falar de mãe presa e nega ligação da matriarca com o tráfico

A advogada Daniele Bezerra, irmã da influenciadora Deolane Bezerra, apareceu aos prantos em sua rede social, na quarta-feira (11), ao falar sobre a mãe, Solange Bezerra, que está presa. Daniele negou que a matriarca tenha ligação com o tráfico de drogas.

“Isso é um absurdo muito grande. Quem está aqui falando não é mais a Dra. Daniele, é a Daniele mãe, filha e irmã. Quem está aqui falando para vocês é uma pessoa desesperada que sabe que já errou de gritar demais e falar muito, porque só quem tem uma mãe presa sabe. Minha mãe está presa e é inocente. Agora ainda sai matéria falando uma coisa dessas de tráfico de drogas”, disse ela, chorando muito.

Veja também Zoeira Suspeito de lavar dinheiro para o PCC alugava apartamento de Deolane em SP, diz colunista Zoeira Deolane Bezerra está presa na mesma cadeia que as Canibais de Garanhuns; conheça o caso

“Minha mãe é uma pobre coitada que com 20 anos tinha três filhas, saiu do interior de Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, tudo que era possível para criar nós três, não para acontecer o que está acontecendo. Me perdoem se me excedi, é minha mãe que está presa”, disse.

Conforme o jornalista Léo Dias, o processo da operação Integration, que prendeu Deolane e a mãe dela, diz que Solange informava uma renda mensal de R$ 10 mil, mas movimentou mais de R$ 478 mil em apenas um mês. O documento aponta que ela é suspeita de estar "envolvida em mídia negativa juntamente com suas sócias citando supostas atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal", mas não detalha qual seria a suposta relação de Solange com o tráfico.

Solange e Deolane foram presas no último dia 4 de setembro, em Recife. Deolane chegou a sair da prisão, para cumprir prisão domiciliar, mas voltou na terça-feira (10), após descumprir medida cautelar.