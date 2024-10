Ex-presidente do PRTB e advogada têm carro alvejado; polícia investiga envolvimento de facção

Um carro em que estavam Joaquim Pereira de Paula Neto, ex-presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), e Patrícia Ritter, representante do partido, foi alvejado com tiros na tarde de quinta-feira (10), em Sobradinho, no Distrito Federal. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR) devido a "indícios de envolvimento de facção criminosa".

As vítimas estavam em um veículo blindado a caminho de Brazlândia quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta. Imagens mostram pelo menos três marcas de tiros no vidro do motorista, mas ninguém foi ferido.

"Quando vi a moto muito próxima do carro, eu parei de olhar o celular, e vi o primeiro tiro, aí sim eu olhei a moto e vi duas pessoas", disse Joaquim Pereira à TV Globo.

A polícia classificou o incidente como uma tentativa de homicídio, embora outras linhas de investigação não foram descartadas. O caso está sob sigilo. As vítimas prestaram depoimento na delegacia de Sobradinho.

VÍTIMAS DENUNCIARAM SUPOSTA RELAÇÃO DE MEMBROS DO PRTB COM FACÇÃO

Anteriormente, os advogados fizeram uma denúncia de suspeita de envolvimento de outros representantes do PRTB com uma facção criminosa. No entanto, Joaquim acredita que o ataque não teve relação com isso.