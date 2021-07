Ex-ministro Pazuello negociou doses da CoranaVac pelo triplo do preço com intermediários

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com alguns negociadores que ofereceram a vacina CoronaVac pelo triplo do preço. Esses intermediadores ofertaram US$ 28 por dose, enquanto o Instituto Butantan vende por US$ 10 dólares. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O encontro com representantes da empresa World Brands, de Santa Catarina, ocorrem em 11 de março último. A reunião aconteceu no gabinete do então secretário-executivo da pasta, o coronel da reserva Elcio Franco.

A Folha teve acesso ao o momento em que Pazuello diz ter assinado um memorando de entendimento para a compra. A compra, contudo, não foi finalizada.

Conforme o jornal, metade do valor da compra, cerca de R$ 4,65 bilhões (cotação da época), seria transferida em até dois dias após a assinatura. Um dos assessores do ministro teria informado que a proposta tinha um valor acima de preço e a empresa poderia não ser representante oficial da fabricante do imunizante.

O vídeo teria sido feito pelo aparelho celular do empresário identificado como “John” e a equipe de Pazuello pediu que os demais não o divulgasse.