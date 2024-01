Dia 20 de janeiro é feriado? Data comemora Dia de São Sebastião

O Dia de São Sebastião é comemorado neste sábado, dia 20 de janeiro. A data é considerada como feriado municipal apenas em algumas cidades do Brasil que têm o santo como padroeiro.

De acordo com a lei nº 9.093, os feriados religiosos são declarados em lei municipal e têm data determinada por cada município e seguem a tradição local.

Quem foi São Sebastião

Segundo os princípios do cristianismo, Sebastião fazia visitas aos cristãos presos que aguardavam para serem levados para o Coliseu, onde seriam devorados pelos leões, ou mortos em lutas com os gladiadores. Com palavras de ânimo e consolo, fazia os prisioneiros acreditarem que seriam salvos da vida após a morte.

Sebastião se apresentou ao imperador insistindo para que acabasse com as perseguições aos cristãos. Ignorando os pedidos, Diocleciano ordenou que acabassem com ele e que o corpo fosse jogado fora, para que não o venerassem como mártir.