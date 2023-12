Lista de feriados de 2024 é divulgada pelo Governo Federal; veja calendário

O Governo Federal publicou, no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28), o calendário de feriados nacionais e de pontos facultativos do ano de 2024. De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), as datas deverão ser cumpridas nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometimento das atividades públicas consideradas como serviços essenciais à população.

No total, serão 26 datas, entre feriados nacionais e de ponto facultativo. Algumas datas mais tradicionais como 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e 2 de novembro (Finados) irão cair em um dia de sábado. Já em 29 de março (Paixão de Cristo) e 15 de novembro (Proclamação da República) serão uma sexta-feira, em que as pessoas aproveitam para emendar com o fim de semana.

Esta foi a primeira vez em que 20 de novembro foi decretado feriado pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no cronograma oficial divulgado pelo governo, conforme sancionado pelo presidente Lula na última semana. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola brasileiro no século XVII.

"A Portaria estabelece também que feriados em comemoração à data magna do Estado, fixada em lei estadual, e os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, declarados em lei municipal, serão observados pelas repartições da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, nas respectivas localidades", diz trecho do cronograma.

