Quantos feriados 2024 terá? Veja calendário e datas

Dezembro se aproxima, e as dúvidas sobre o próximo ano já começam a surgir, seja para planejamento ou para imaginar questões como folgas, por exemplo. Assim, claro, as buscas pelos feriados prolongados já começam a circular na internet, mas 2024 não deve ser tão generoso nesse quesito. Apenas três feriadões estão previstos para os 12 meses do ano que vem, algo bem diferente do ocorrido em 2023.

Nacionalmente, apenas três feriados caem em dias que podem possibilitar folgas mais longas, as preferidas de quem possui um regime de trabalho semanal. O Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) cairá numa segunda-feira, enquanto a Paixão de Cristo (29 de março) e a Proclamação da República (15 de novembro) serão em sextas-feiras.

Nos dois casos citados, o feriado por ser vinculado ao fim de semana, possibilitando folgas prolongadas. O número é bem menor do que o visto em 2023, que apresentou sete feriadões nos últimos meses.

A informação oficial é de que o calendário do Governo Federal, com feriados nacionais e pontos facultativos, só deve ser divulgado em dezembro. Já a nível municipal, em Fortaleza, as datas já previstas são Dia de São José, Data Magna do Ceará e Dia de Nossa Senhora da Assunção.

Confira os feriados e pontos facultativos de 2024:

Feriados nacionais:

1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos:

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

Feriados em Fortaleza