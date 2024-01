2024 será um ano bissexto? Veja significado, o que muda e calendário de feriados

O ano que se inicia nesta segunda-feira (1º) terá um dia a mais. Isto porque 2014 é bissexto. O calendário terá, ao todo, 366 dias. O acréscimo é em fevereiro, que desta vez terminará em 29.

O fenômeno astronômico só acontece a cada quatro anos e possibilita ajustar o ano civil ao ano trópico, que é o tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol com 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos.

A cada quatro anos, por conta da rotação dos planetas e do descompasso com o relógio, há uma defasagem de 24 horas entre os dois parâmetros de contagem. Por isso a ideia de montar uma estratégia para corrigir.

O modelo corretivo foi instituído pelo Papa Gregório 13 em 1582, com a criação do calendário vigente na maioria dos países, intitulado de gregoriano em referência ao clérigo. Foi ele quem deu a ideia de eliminar dez dias para reparar a diferença existente.

Na época de Gregório, havia uma preocupação com a data da Páscoa. A celebração está relacionada com o equinócio de março e a cada vez se distanciava mais da época correta.

A elaboração do calendário pelo pontífice da Igreja Católica foi baseada no movimento de translação, o percurso que a Terra faz ao redor do Astro Rei. Ele é, portanto, solar.

Mas existem outros calendários lunares e lunissolares. Todos eles precisam de ajustes para haver constância com o itinerário feito pelo elemento de referência.

Apesar de ter um dia a mais, 2024 terá uma quantidade menor de feriados longos, se comparado a 2023. Veja a lista completa abaixo.

Feriados nacionais

1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

Feriados em Fortaleza