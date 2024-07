Criança morre ao ficar presa em baú durante brincadeira com irmão em MG

Uma criança de cinco anos morreu na última sexta-feira (5), após ficar presa em um baú enquanto brincava com o irmão em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. As informações são do g1.

Segundo o relato dos pais, a menina estava brincando com o irmão, que tem 12 anos, quando ficou presa em um baú. Enquanto tentava tirar a criança do local, ele acabou machucando o ombro de Lívia.

A família a levou até uma Unidade de Pronto Atendimento logo após o acidente, mas de lá a menina foi encaminhada para o Hospital Bom Jesus.

Na unidade de saúde, Lívia foi atendida por um ortopedista que a diagnosticou com uma luxação no ombro. A menina recebeu medicamentos e foi liberada.

Em casa, a criança começou a passar mal. Segundo os familiares, a pele dela ficou arroxeada e as dores mais intensas. Os pais levaram Lívia de volta ao hospital, mas o médico estava no intervalo e a menina precisou esperar ainda mais pelo atendimento.

Liberação pode ter agravado quadro

De acordo com a denúncia da família, um pediatra atendeu Lívia e questionou outro médico o motivo da paciente ter sido liberada, e que a situação havia se agravado.

Denúncia da família

Na denúncia feita ao Ministério Público, familiares declararam que, segundo uma enfermeira, Lívia sofreu uma trombose, e em seguida, uma parada cardiorrespiratória.

A mãe da menina alegou que o ortopedista não quis assinar o atestado de óbito. No documento, a causa da morte da criança é apontada como indeterminada.

O Conselho Regional de Medicina (CRM-MG) investiga o caso e o procedimento segue em sigilo.

Na manhã desta sexta-feira (12), familiares e amigos fizeram um ato em memória de Lívia, no centro da cidade de Congonhas.