Cantora gospel foi baleada por engano em feira, diz PM

A cantora gospel Keyla Silva Marinho Costa, de 49 anos, pode ter sido baleada por engano, no último domingo (7), em Goiânia, capital de Goiás. O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) disse nesta quarta-feira (10) que a artista segue internada. As informações são do g1.

Conforme a Polícia Militar, a cantora foi confundida com a namorada do alvo do suspeito, um jovem de 25 anos que morreu. Keyla está internada na enfermaria do hospital estadual, respira sem auxílio de aparelhos e está consciente.

Cantora foi baleada quando ia comprar pastel

Ao g1, Max Costa, marido da artista, revelou que ela está com uma bala instalada no quadril. "É necessário tirar a bala para não infeccionar. Por conta da localização do projétil, estão estudando a melhor forma, porque a cirurgia pode ser até um pouco de risco", disse.

O casal está junto há 32 anos. Keyla é missionária e cantora de uma igreja na cidade. Max e Keyla costumavam irem à feira aos domingos, após o culto.

"Minha esposa estava no lugar errado e na hora errada. Ela foi comprar um pastel para minha sogra e, quando foi pagar, chegou um homem atirando em um jovem que estava atrás dela", lamentou.

Polícia Civil não confirma que cantora foi confundida

A Polícia Civil não confirma se a cantora foi, de fato, confundida com a namorada do jovem de 25 anos.

A motivação do crime continua sendo investigada. Três suspeitos de auxiliarem o atirador já foram presos, contudo, o autor dos disparos segue foragido.