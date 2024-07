Jovem desenvolve doença intestinal após comer lanche em restaurante de SP: 'Passei a pesar 45kg'

Diagnosticada com gastroparesia há um ano, uma publicitária de São Paulo conta que adquiriu a doença intestinal após contrair uma infecção alimentar ao comer um lanche em uma hamburgueria famosa da Cidade. As informações são do portal Viva Bem, do Uol.

Nara Gregorini, de 24 anos, disse que devido à doença, chegou a perder 13 quilos e precisou mudar radicalmente a alimentação.

"Em março de 2022, fui a um restaurante em São Paulo (SP), que estava sendo bastante comentado nas redes sociais. Chegando lá, pedi um x-burguer tradicional, que vem só pão, carne e queijo. No dia seguinte, acordei passando muito mal, eu mal conseguia ficar em pé e andar. Fui ao hospital e os médicos decidiram me internar para fazer exames", disse.

Após a bateria de exames, a jovem ouviu dos médicos que estava com intoxicação alimentar, condição que gerou uma infecção no estômago e no intestino. Mesmo após a alta médica, após cinco dias, Nara disse que continuou se sentindo mal, com dores abdominais, e chegando a vomitar várias vezes ao dia.

"Comecei a ter dificuldades para me alimentar e praticamente toda semana precisava retornar ao hospital para ser medicada. Pesava 58 quilos e passei a pesar 45", afirmou.

A publicitária foi a mais de cinco médicos para investigar o que tinha, e somente após um ano de investigação chegou-se ao diagnóstico de gastroparesia. Os testes revelaram que a condição foi desenvolvida a partir da infecção alimentar pelo lanche que comeu.

Dificuldade na digestão dos alimentos

Segundo a jovem, a doença faz com que o estômago não digira os alimentos da forma correta. "Se uma pessoa leva duas horas para digerir uma refeição, eu demoro cinco, por exemplo", destacou.

Ela disse ainda que, após a doença, precisou passar por dietas rigorosas, em que não podia comer glúten, lactose e carne vermelha. "Minha vida mudou totalmente desde que comi aquele lanche. Ainda vou bastante ao hospital, então chega a ser bem cansativo porque toda semana, pelo menos um dia, tenho que ir ao hospital por estar em uma crise", revelou.