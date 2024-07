Professora é agredida e arrastada por casal em carro após briga de trânsito no Rio

Uma professora foi agredida por um casal e arrastada pelo chão após uma briga de trânsito na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o portal g1, o caso aconteceu na noite da última sexta-feira (5), e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram que Diana Campos Lopes chegava em seu prédio pela faixa da esquerda, quando ligou a seta sinalizando que entraria para a garagem, à direita. O carro do casal que vinha um pouco atrás acabou fechado pelo da professora, mas os veículos não chegaram a bater.

Enquanto a vítima aguardava o portão do condomínio abrir, o casal parou o veículo e desembarcou. Eles arrancaram Diana da direção e começaram a espancá-la com socos e chutes. Em seguida, a professora foi levada pelo braço e arrastada no chão quando o homem acelerou com o carro.

Veja também País Jovem desenvolve doença intestinal após comer lanche em restaurante de SP: 'Passei a pesar 45kg' País Procurador de Minas Gerais cospe e agride funcionária de cinema por pipoca; vídeo registrou momento

Vítima disse que não conhece agressores

Em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, a vítima disse que não conhecia o casal que a agrediu. "Estou muito indignada e quero justiça. Estou tomando remédio, não consigo dormir direito. As cenas vêm toda hora na minha cabeça. Uma revolta... E por quê? Não tinha acontecido nada antes, foi só porque eu passei na frente", contou.

Legenda: Diana ficou com vários hematomas pelo corpo Foto: Reprodução TV Globo

Diana ficou com vários hematomas pelo corpo, além de ficar com os olhos roxos e a boca cortada. O caso foi registrado na 37ª DP, na Ilha do Governador. Conforme o delegado Felipe Santoro, o casal já foi identificado e foi intimado a prestar depoimento.