Cliente que teve bilhete furtado por atendente de lotérica no DF retira prêmio de R$34 mil

Após ter um bilhete furtado pela atendente de uma lotérica no Distrito Federal, Alessandra Silva, de 44 anos, conseguiu sacar o prêmio de R$ 34 mil na Caixa Econômica Federal. A cliente lesada no episódio confirmou, nesta sexta-feira (24), a retirada da quantia à colunista Mirelle Pinheiro, do jornal Metrópoles.

Alessandra também alegou que o proprietário da lotérica prestou “total apoio” após o caso, garantindo que ela não enfrentasse problemas na hora de resgatar o prêmio da quina da Mega-Sena.

Veja também País Nora pode ter envenenado farinha com arsênio um mês antes de bolo ser preparado pela sogra País Sob alerta severo de chuva, cidade de São Paulo registra alagamentos e carros ilhados; veja fotos e vídeos

“Ele disse que os lixos ainda não haviam sido recolhidos e nos permitiu verificar. Foi quando encontramos o bilhete”, afirmou a vítima.

O caso está sendo investigado pela 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, região administrativa do DF. A funcionária foi indiciada por furto mediante fraude.

CÂMERAS REGISTRARAM O CASO

A cliente relatou ter acertado cinco números das seis dezenas da Mega-Sena. Porém, ao levar para a lotérica, a funcionária afirmou que o bilhete não estava premiado.

No entanto, as câmeras de segurança registraram o momento em que a funcionária confere o bilhete no sistema, finge rasgar o papel, mas guarda debaixo da mesa.

Após a saída da cliente, ela pega o bilhete de novo; confere os números, chegando a riscar o papel; grampeia o bilhete premiado e depois guarda no bolso.

Em depoimento à polícia, a vítima detalhou que voltou a conferir os números do sorteio quando chegou em casa e viu que realmente tinha acertado a quina.

Em meio às investigações, a funcionária confessou o crime, declarando que já havia feito isso no caso de um bilhete premiado da quina, com R$ 400.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.