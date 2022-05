Ciclone Yakecan: veja ao vivo a rota fenômeno que atinge o Sul do Brasil

O ciclone Yakecan já está chegando ao Rio Grande do Sul, trazendo ventos fortes na costa do estado nesta terça-feira (17). A Defesa Civil Nacional e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um aviso, pedindo cuidado e classificado o fenômeno como tempestade subtropical.

Conforme o Governo do Rio Grande do Sul, o ciclone deve atingir o sul entre as 20h de hoje e a madrugada desta quarta-feira (18).

Assista ao vivo a rota do ciclone Yakecan:

Na área litorânea, na Região Metropolitana da capital e na Serra gaúcha, as rajadas devem ficar entre 80 km/hm e 100 km/h. Escolas do RS chegaram a cancelar aulas nesta terça.

“O centro do ciclone ao meio-dia estava a Sudeste do Chuí e entre a tarde e a noite de hoje e o começo da quarta o centro do ciclone vai avançar de Sul para Norte, margeando o Leste do Rio Grande do Sul, o que vai gerar rajadas muito intensas e com força de furacão em alguns pontos”, enfatiza o meteorologista sênior da MetSul.