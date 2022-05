Alerta de ciclone faz Porto Alegre cancelar aulas em escolas e universidades

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, decidiu suspender as atividades presenciais nas escolas municipais, além de universidades, nesta terça-feira (17), devido ao alerta de tempestade subtropical no Estado.

A Defesa Civil Nacional e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um aviso, nessa segunda-feira (16), sobre o ciclone, classificado como tempestade subtropical, que pode atingir a região Sul, principalmente RS e Santa Catarina, além de Paraná e do sul de São Paulo, a partir dessa terça-feira. Segundo os órgãos, o fenômeno pode causar rajadas de ventos acima de 100 km/h.

Devido ao alerta, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), informou através das redes sociais que as aulas no ensino público da capital, nos turnos da tarde e da noite, estão suspensas nesta terça-feira.

As instituições de Educação Infantil conveniadas devem funcionar até 15h para que os pais e responsáveis possam pegar os filhos, segundo informações do portal Gaúcha ZH.

Aulas suspensa na rede estadual

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) decidiu seguir a mesma estratégia e informou, à publicação, que estará de portas fechadas pela tarde e noite. Conforme o portal G1, pelo menos 23 cidades, que integram as coordenadorias regionais de educação de Guaíba e Rio Grande, não devem ter atividade. São elas:

Arambaré

Arroio dos Ratos

Barão do Triunfo

Barra do Ribeiro

Butiá

Camaquã

Cerro Grande do Sul

Charqueadas

Chuvisca

Dom Feliciano

Eldorado do Sul

General Câmara

Guaíba

Mariana Pimentel

Minas do Leão

São Jerônimo

Sentinela do Sul

Sertão Santana

Tapes

Chuí

Rio Grande

Santa Vitória do Palmar

São José do Norte

Outros municípios suspendem aulas

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul orientou que, caso a Defesa Civil local julgue necessário, outros municípios têm a mesma autonomia e podem suspender as atividades escolares. Conforme o G1, além da Capital, outras localidades aderiram ao esquema.

Capão da Canoa

Guaíba

Gravataí

Eldorado do Sul

Rio Grande

Pelotas

Mostardas

São José do Norte

Santa Vitória do Palmar

Pedras Altas

Pinheiro Machado

Ensino privado

O Sindicado das Escolas Particulares do Estado (Sinepe-RS) recomendou que as instituições de ensino privadas fiquem atentas à situação da própria região e sigam as orientações da Defesa Civil.

Já os estabelecimentos localizados em regiões de alto risco, a entidade orientou a suspensão das aulas no turno da tarde e da noite desta terça. O Sinepe-RS ainda afirma que as instituições têm autonomia para decidir sobre o funcionamento e a organização do calendário escolar.

Universidades

Em Porto Alegre e região, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM - POA) suspendeu as aulas presenciais do período da noite desta terça. Já a UniRitter cancelou as atividades presenciais de terça, tarde e noite, e quarta-feira (18), manhã e tarde. Nas duas instituições, os encontros acontecerão remotos.

Já a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), nos campi de Porto Alegre e São Leopoldo, as aulas previstas foram migradas para o modo à distância. Na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), as atividades foram suspensas na tarde e noite desta terça, além da manhã de quarta.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) mudou para a modalidade online as aulas da graduação e pós-graduação desde a tarde desta terça até às 13h de quarta-feira. No entanto, as atividades presenciais de serviços à comunidade se mantêm até às 18h, quando o campus será fechado. As atividades administrativas e serviços serão retomados normalmente durante a manhã de quarta.

Por estar em meio às férias escolares, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) não tem aulas previstas para a semana. Mas os servidores e os terceirizados tiveram o expediente suspenso a partir das 12h desta terça.

A reitoria da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) informou, ainda na segunda-feira (16), a suspensão das atividades acadêmicas em todos os campi durante a terça-feira.

O campi Canoas, Guaíba, Gravataí, São Jerônimo e Torres da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) realizarão aulas remotamente no turno noturno desta terça. Em Cachoeira do Sul e Carazinho, as aulas presenciais estão mantidas. Em Santa Maria, não há atividades em razão do feriado municipal.

