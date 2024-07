Caso Isis: família relata angústia após um mês do desaparecimento da adolescente

A família de Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, comentou sobre a angústia por espera de notícias da adolescente desaparecida há um mês. A jovem, que está grávida, foi vista pela última vez em 6 de junho, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

Ao portal g1, o tio da menina, Rodrigo Mizerski, disse não haver nenhuma nova informação sobre o paradeiro dela.

"Continuamos aflitos, sem notícias, e são 29 dias sem ter contato com ela, sem saber o que realmente aconteceu, e nos deixa tristes, sem saber realmente o que tem acontecido", relatou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. A família se reuniu com representantes das forças de segurança do Paraná, na sexta-feira (5).

"Eles passaram várias informações muito importantes para nós, no qual continua as investigações, dia e noite, nas buscas pela Ísis, isso eles não pararam e isso é muito importante", disse ao g1.

"Nós voltamos de Curitiba pouco mais na paz, mesmo nesse momento triste, mas entendendo todo o lado das autoridades, a forma que eles vêm trabalhando, muitas coisas eles não podem realmente estar passando, pois está sendo em sigilo, sendo tudo investigado, para não atrapalhar nada", completou.

ENTENDA O CASO

Isis Victoria Mizerski, moradora de Tibagi (PR), está desaparecida desde o dia 6 de junho. Segundo as investigações, no início da noite daquele dia, quando desapareceu, Isis chegou a enviar uma mensagem com a localização para a família.

A mensagem teria sido apagada pouco depois pelo celular da adolescente. Na sequência, o aparelho foi desligado. Segundo o delegado Jonas Avelar, responsável pelo caso, o vigilante Marcos Vagner de Souza é suspeito pelo desaparecimento.

O delegado do caso revelou que Marcos Vagner já teve um envolvimento amoroso com Isis e, no dia do sumiço, os dois marcaram um encontro. Ele é apontado como pai do bebê que Isis espera.

No dia 14 de junho, a Justiça aceitou o pedido de prisão contra Marcos, porém, a Polícia não conseguiu localizá-lo. Por isso, o vigilante passou a ser considerado foragido.

O vigilante chegou a prestar depoimento e foi alvo de mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu celulares, um carro, computadores, uma arma registrada e carregadores de munição. Ele foi preso no dia 17 de junho e segue detido desde então.