Cantor Athos Prado é atropelado enquanto socorria motociclista acidentado em rodovia de Goiás

O cantor Athos Prado foi atropelado em rodovia BR-060 de Rio Verde, em Goiás, após tentar ajudar um motociclista ferido envolvido em outro acidente na madrugada de domingo (2). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não sabe o que causou a primeira colisão, mas afirmou que acidente envolvendo músico foi ocasionado por um motorista de 25 anos que estava dirigindo bêbado. As informações são do g1.

Devido ao impacto da colisão, o cantor foi arremessado a cerca de 15 metros do local em que estava, sofrendo escoriações e uma fratura no dedo mínimo. Nas redes sociais, na segunda-feira (3), ele agradeceu pelo carinho dos fãs.

"Obrigado pelo carinho e mensagem de apoio de todos! Todos da nossa esquipe estão bem, tudo isso não passou de um grande susto e aprendizado!", escreveu. Já em entrevista ao g1, revelou: “Não sei como eu estou vivo”.

Veja também País Avião de pequeno porte cai em Santa Catarina e deixa mortos País Suspeita de matar empresário com brigadeirão envenenado tinha outra relação; homem soube pela TV

Athos, que mora em Rio Verde, estava voltando de um show realizado no município de Cassilândia (MS), quando viu o motociclista acidentado. "Passamos com a caminhonete, e o acidente tinha acabado de acontecer”, afirmou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a PRF e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Porém, enquanto aguardavam o socorro, ele se aproximou para tentar dar um suporte inicial à vítima. Foi então que sofreu o acidente. “Ele passou por todos os carros que já estavam parados e atingiu a mim e a mais uma pessoa”, detalhou Athos.

Grave acidente

Devido à gravidade do acidente, os amigos de Athos pensavam que ele tinha morrido com o impacto, mas ele acredita que o próprio reflexo lhe salvou. "Quando vi o carro vindo em minha direção, tentei pular para diminuir o impacto”.

“O bombeiro que chegou depois até disse que era pra eu ter morrido, porque é difícil de escapar de uma colisão como aquela”. Athos Prado Cantor

Além de Athos, um outro homem também foi atropelado pelo mesmo veículo, sofrendo apenas escoriações nos braços. O motociclista que foi socorrido pelo cantor recebeu atendimento no Hospital Municipal de Rio Verde (GO).

Após o acidente, o condutor do veículo realizou o teste do bafômetro, e a PRF constatou teor de 1,03 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice acima do permitido pela lei de trânsito.