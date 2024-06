Avião de pequeno porte cai em Santa Catarina e deixa mortos

Um avião de pequeno porte caiu nesta terça-feira (4), em uma área de mata entre Garuva e Itapoá, em Santana Catarina. Segundo o g1, com informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram no acidente.

O local onde os destroços do avião foram encontrados é de difícil acesso, próximo a uma ribanceira.

Informações preliminares dão conta de que a aeronave partiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis, mas, no caminho, "por motivo ainda desconhecido", tentou pousar no aeroporto de Joinville. A aeronave arremeteu e, depois, caiu na região de Barrancos.

Em nota enviada ao G1, o aeroporto de Joinville informou que o piloto fez contato com a equipe do comando de controle aéreo por volta de 18 horas de segunda-feira (3). Uma perícia ainda será feita no local e os corpos serão recolhidos.

FAB investiga acidente

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviado ao lugar do acidente na noite de segunda-feira para fazer buscas. O modelo que caiu é um bimotor, com capacidade para seis pessoas, incluindo o piloto.

A aeronave não tinha autorização para realizar táxi aéreo, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No entanto, estava com a situação de aeronavegabilidade regular.