Suspeita de matar empresário com brigadeirão envenenado tinha outra relação; homem soube pela TV

Acusada de matar o empresário Luiz Marcelo Ormond com um brigadeiro envenenado, Júlia Andrade Cathermol Pimenta possuía um relacionamento com outro homem. O outro companheiro, inclusive, teria descoberto a “traição” através da repercussão do caso na televisão.

Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), obtidas pelo Uol, o homem, que é advogado e não teve o nome revelado, relacionava-se com a suspeita há mais de dois anos e planejava pedi-la em casamento em breve.

Em depoimento, ele ainda revelou que a companheira alegava viagens a trabalho para justificar momentos de ausência, já que Júlia morava com o empresário morto em outra cidade. O advogado só soube do envolvimento da namorada com Luiz Marcelo após exibição de reportagens sobre o caso na televisão.

A acusada não mencionou o outro relacionamento para as autoridades, limitando-se a contar que mantinha um “relacionamento esporádico” com a vítima desde 2013, passando a morar com ela em abril deste ano. Júlia ainda teria afirmado ter se mudado da residência que dividiam em maio, mas a alegação foi descartada após investigações da corporação.

RELEMBRE O CASO

A morte do empresário começou a ser investigada no último dia 20 de maio, quando vizinhos começaram a sentir um cheiro forte vindo do apartamento da vítima. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Segundo informações do g1, a necropsia não foi capaz de determinar a causa da morte de Luiz Marcelo, mas o exame determinou que ele estava morto há pelo menos três dias quando foi encontrado e que havia uma pequena quantidade de líquido achocolatado no sistema digestivo.

As últimas imagens do empresário com vida foram registradas pelo circuito de segurança do prédio, que registrou momentos de Luiz Marcelo e Júlia no elevador no dia 17 de maio.

Na gravação, divulgada pela TV Globo Rio, é possível ver o empresário e a namorada em dois momentos distintos. Na primeira vez, ele segura um prato onde, supostamente, estava o brigadeirão envenenado. Com roupas casuais e semblante tranquilo, ele e Júlia se beijam. Em outro momento, ele aparece um pouco abatido e parece relatar mal-estar.