Buscas por helicóptero desaparecido em Ilhabela (SP) chegam ao 10º dia

As buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral de São Paulo completam 10 dias nesta quarta-feira (10). Transportando quatro passageiros, a aeronave partiu do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, em direção à Ilhabela, mas perdeu o contato com a torre de controle antes de chegar ao destino.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) seguem realizando buscas na região litorânea, mas ainda não há informações sobre o paradeiro do helicóptero.

Além dos militares, agentes da Polícia Militar (PMESP) e da Polícia Civil de São Paulo (PCESP) participam da operação.

RELEMBRE CASO

De acordo com informações do G1, o helicóptero decolou no início da tarde do dia 31 de dezembro, às 13h15, com quatro pessoas: o piloto Cassiano Teodoro, a mãe Luciana Rodzewics, a filha Letícia Rodzewics, e Raphael Torres, amigo da família.

Com pouco tempo de viagem, a aeronave pousou em uma área de mata, próxima à represa de Paraibuna. Durante a parada, Letícia, de 20 anos, entrou em contato com o namorado, relatando que o grupo pousou no “meio do mato” devido ao mau tempo, e que não sabia onde estava.

A jovem também enviou imagens do local e do céu nublado, afirmando que ainda estavam tentando entrar em Ilhabela e que voltariam para a capital.

No entanto, por volta das 14h25, o empresário Raphael Torres enviou um áudio para o filho, contando que a aeronave seguiria viagem em direção ao município de Ubatuba. “Vi que você leu minha mensagem agora. Acho que vou para Ubatuba, porque (o tempo de) Ilhabela está ruim. Não consigo chegar”, disse o passageiro.

Horas mais tarde, às 22h40, o Comando de Aviação e o Corpo de Bombeiros foram informados que não havia registro de pouso do helicóptero ou possibilidade de contato com o piloto.

Com o desaparecimento constatado, a Força Aérea passou a realizar buscas na região, tendo completado, nessa terça-feira (9), mais de 80 horas de voo. Até o momento, se sabe que o último sinal de celular emitido foi o de Luciana, às 22h41 do dia 1° de janeiro.