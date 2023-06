Brasileiro elogia cachorro e é morto pelo tutor do animal nos Estados Unidos

O brasileiro Matheus Martines Gaidos, de 27 anos de idade, foi assassinado em Oakland, nos Estados Unidos, após elogiar um cachorro na rua. O autor do crime foi o tutor do animal, que não gostou do elogio e atirou contra o jovem.

Os pais de Matheus viajaram para a Bay Area, na Califórnia, na última sexta-feira (23), assim que souberam da morte do filho, e classificaram o crime como "cruel". Segundo o Globo, com informações da emissora KTVU Fox 2, o brasileiro estava nos EUA há cinco anos, mas planejava voltar para o Brasil em dois meses.

A mãe dele, Isabel Martines, contou que o filho trabalhava como entregador de flores e estava no meio de um serviço, jogando videogame com um amigo brasileiro, quando avistou um cão na rua e o elogiou dizendo: "bom cachorro". O tutor do animal não teria gostado do elogio e teria iniciado uma confusão — que foi ouvida parcialmente pelo amigo com quem Matheus jogava em tempo real.

'Levei um tiro'

"Matheus disse a ele [o amigo] no telefone: 'Levei um tiro'. Ele estava apenas fazendo sua última entrega antes de ir para casa. Ele não estava fazendo nada de errado", disse Isabel.

Segundo a família, o brasileiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o atirador e a mulher que o acompanhava foram detidos pela polícia norte-americana. "É difícil perdoar algo que aconteceu assim. Queremos justiça, só não queremos ver isso acontecendo com outra pessoa", disse o pai, Antônio Gaidos, à KTVU Fox 2.

Os pais, agora, planejam o transporte do corpo do filho de volta ao Brasil, para ser enterrado.