Mulher descobre câncer de mama após comportamento inesperado de cachorro; entenda

A britânica Trisha Allison, 50 anos, descobriu que estava com câncer de mama após ser supostamente avisada pela cadela, uma vira-lata de dois anos. A mãe de duas crianças afirma que o animal ficou cheirando o seio direito dela de forma insistente, e que buscou um hospital depois disso.

Para ela, foi a forma que Luna encontrou de avisá-la da doença. “A Luna pulou em cima de mim e ficou perto do meu seio direito. Ela ficou lá me cheirando por um tempo e não parava, não me deixou em paz", detalhou em relato no Facebook.

Trisha Allison Britânica "Acabei ficando com o peito doendo e, cerca de uma hora depois, quando toquei meu seio, senti o caroço".

Buscando um especialista

Trisha, que é empresária, foi ao hospital, realizou diversos exames, e os médicos confirmaram o câncer. Ela acredita que teria demorado a perceber o tumor caso Luna não tivesse insistido em cheirar o seio dela.

"Tudo foi descoberto muito cedo, tenho muita sorte de poder tratá-lo com tranquilidade. No geral, eu só tenho costume de fazer meu check-up a cada trimestre. Acho que não teria percebido”, afirmou.

O câncer foi descoberto em abril deste ano, e ela já passou por duas cirurgias. Trisha ainda aguarda os resultados dos exames para saber se conseguiu entrar em remissão.

“Eu agradeço a Luna do fundo do meu coração. Ela foi realmente a minha salva-vidas”, reforçou.