Bombeiro cai de prédio durante resgate de homem em Porto Alegre

Um bombeiro ficou ferido após cair de um prédio no Centro Histórico de Porto Alegre em meio ao resgate a um homem em surto, na tarde dessa quarta-feira (6). Segundo a Brigada Militar, responsável pelo atendimento à ocorrência, ele teria ameaçado saltar do prédio onde mora e afirmado a intenção de atear fogo no local.

Informações das autoridades apontam que o resgate ocorreu no 2º andar da edificação, com o apoio, além da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Veja:

O bombeiro, que não foi identificado até a última atualização deste conteúdo, caiu de uma altura de cerca de 15 metros. Após o acidente, ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e uma fratura no tornozelo foi constatada. Ele deve passar por novos exames para averiguar possíveis lesões na região lombar.

A queda teria sido causada por uma falha no mecanismo de travamento da corda, que acabou não sendo acionada corretamente no momento da descida.

Veja também Pernambuco Polícia de PE é autorizada a usar Ferrari e Land Rover apreendidos na Operação Integration; entenda País Condenado pelo assassinato de Marielle Franco, Ronnie Lessa entra na Justiça para fazer o Enem

Com a conclusão da ocorrência, à tarde, moradores limparam a entrada do prédio, que havia sido encharcada de óleo de cozinha para dificultar a ação das autoridades. Por conta do resgate, as proximidades do Centro Histórico de Porto Alegre foram bloqueadas, mas liberadas no fim da tarde.