Boi foge, invade pistas e atrapalha trânsito no Rio de Janeiro

Um bezerro de 4 anos fugiu e causou transtorno no trânsito do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5). O caso ocorreu entre 8h e 9h na manhã, às margens da Linha Vermelha, na Zona Norte. O boi fugiu de um curral na comunidade no Caju. Agentes municipais resgaram o animal no Viaduto Gasômetro e o encaminharam para o Centro de Zoonoses, em Santa Cruz. As informações são do jornal o GLOBO.

O animal ficou amarrado na lateral da pista e aparentava estar bastante assustado. Devido o transtorno, engarrafamentos foram registrados na Linha Vermelha, na Avenida Brasil e na Ponte Rio-Niterói.

O prefeito da cidade, Eduardo Paes, se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. "Amo o que faço, mas às vezes é muito dura a vida de prefeito do Rio. Surgiu uma vaca na Linha Vermelha. Espero não ter que incluir essa categoria de reclamação no 1746 (número de reclamações da Prefeitura do Rio)", publicou.

Um dos donos do boi contou que o animal custou R$ 3 mil e foi comprado há uma semana. Segundo ele, o animal "não estar acostumado a morar na favela". Para reaver o animal, os proprietários terão de pegar uma taxa de R$ 210,09 e pagar a diária de R$ 31,45.