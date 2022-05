Acidente Boituva: avião com paraquedistas faz pouso de emergência; duas pessoas morreram

Um avião usado para salto de paraquedas realizou um pouso de emergência, nesta quinta-feira (11), na Zona Rural de Boituva, Interior de São Paulo. Segundo a prefeitura da cidade, duas pessoas morreram na ocasião. Equipes dos bombeiros e Polícia Militar foram ao local.

Conforme informações da Secretaria de Administração ao portal G1, a aeronave transportava paraquedistas e, no momento do pouso, 11 pessoas estavam a bordo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP), nove pessoas ficaram feridas na ocasião.

A causa oficial do acidente é desconhecida, mas testemunhas declararam que o veículo aéreo teve uma pane elétrica. Os bombeiros constataram vazamento de combustível no local da queda, mas a área foi isolada e está segura.

Legenda: Equipes dos bombeiros e Polícia militar foram ao local. Foto: divulgação/CBMSP

Ainda segundo a pasta pública, o piloto conseguiu realizar a manobra de emergência e todas as vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas a uma unidade de saúde da cidade. O Hospital Municipal São Luiz disse ao portal que sete pacientes foram atendidas em estado grave.

A Polícia Militar acionou reforços de Campinas e da Capital. Inclusive um helicóptero teria sido solicitado para ajudar no resgate dos sobreviventes.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste