Prefeitura no Pará manda assar 20 mil kg de carne para comemorar aniversário da cidade

"O maior churrasco do mundo". Foi assim que a Prefeitura de Parauapebas, no interior do Pará, definiu a comemoração do aniversário da Cidade, onde foram assados 20 mil quilos de carne nesta terça-feira (10). Segundo a gestão, foram 1.200 costelas.

Parauapebas completou 34 anos. O "grande churrasco" na Feira Agropecuária de Parauapebas (FAP) entre o meio-dia e as 16h desta terça.

De acordo com o jornal Diário do Pará, as carnes foram assadas por integrantes do Centro de Tradições Gaúchas (CTGs).

"Feito à costela de chão realizados pelos nossos amigos, conterrâneos gaúchos que têm muitos aqui no Pará", disse o coordenador do evento, Junior José Boere.

A refeição foi organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (Siproduz). O Município, segundo o Uol, fica no centro da Mina de Carajás. A mina é a maior a céu aberto de todo o mundo. Ela foi descoberta em 1967, de acordo com os autos da mineradora Vale.