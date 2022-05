Sucuri de 3 metros é flagrada em rio de água cristalina em MS; veja vídeo

Uma sucuri, de aproximadamente 3 metros, foi vista no fundo das águas cristalinas de um rio em Bonito, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 298 quilômetros da capital Campo Grande.

O registro da cobra foi feito pelo guia Maycon Portilho, que atua há seis anos no ramo do ecoturismo, durante um passeio de flutuação no último domingo (8). No vídeo, é possível ver a proximidade de um dos banhistas frente a frente com a cobra.

Assista ao vídeo

“Foi um momento raro e surpreendente. Os avistamentos de sucuris estão cada vez mais difíceis de acontecer. Estávamos em um grupo de nove pessoas, e a nossa orientação é de que temos que respeitar o animal, afinal estamos no espaço dele”, disse o guia ao g1.

Maycon explicou que o flagrante foi feito com uma câmera específica para ser utilizada debaixo d'água. O guia também esclareceu que é expressamente proibido tocar no animal durante os passeios.

"Todos os visitantes são orientados antes dos passeios para não ter proximidade e não causar estresse ao animal. Ficamos muito atentos para ter uma experiência segura para todos”, afirmou.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil