Anatel bloqueia 80% dos aparelhos TV Box que transmitem sinal ilegal de operadoras

Cerca de 80% dos aparelhos de TV Box, que fazem transmissões ilegais do sinal das operadoras de TV a cabo, foram bloqueados em operação da Anatel. O total representa a maior operação já feita pela agência este ano. O início desse tipo de ação foi em fevereiro deste ano no Brasil. As informações são do Jornal Hoje, da TV Globo, e foram divulgadas nesta quinta-feira (26).

Ao todo, segundo estimativa da Agência, 7 milhões de aparelhos piratas são usados no Brasil, com transmissão ilegal do sinal das operadoras de TV a cabo. Além disso, desde o começo do ano, mais de três mil servidores de TV Box piratas foram bloqueados.

O combate, inclusive, passa por um laboratório antipirataria, inaugurado em setembro deste ano pela Anatel. Segundo a própria agência, o trabalho é constante e a ferramenta em questão é importante no combate às transmissões irregulares, já que o laboratório mapeia aparelhos clandestinos e bloqueia a transmissão.

Dados apontam que até 100 servidores podem ser analisados ao mesmo tempo, transmitindo todos os sinais captados em 12 telões.

Riscos do uso

Atualmente, os equipamentos de TV Box não são autorizados pela Anatel, o que transforma a utilização deles em crime. Um dos perigos, aponta a agência, está no possível roubo dos dados que esses aparelhos podem acessar.

O coordenador do combate à pirataria na Anatel, Moisés Moreira, revelou, em entrevista ao Jornal Hoje, que a conexão desses aparelhos pode chegar até onde o usuário nem imagina.

"Essa caixinha vai estar conectada na internet da sua residência. Se você tiver com seu celular no wi-fi da sua residência, acessando os dados da sua conta bancária, um exemplo, ele pode roubar sua senha, seus dados pessoais e isso é um alto risco para o usuário também. Ele tem que ter essa consciência de que tá pegando um serviço mais barato, mas é um serviço pirata, que traz grandes riscos a redes no nosso país e ele próprio", afirmou em entrevista.