Acidente com BRT deixa mais de 60 feridos no Rio de Janeiro; 5 pessoas estão em estado grave

Um acidente com um ônibus do BRT deixou cerca de 64 pessoas feridas no início da manhã deste sábado (21), no Rio de Janeiro. Dentre os feridos, cinco estão em estado grave, inclusive o motorista do veículo. As informações são do g1.

O coletivo fazia a linha 60 (Deodoro-Gentileza) e estava prestes a chegar ao Terminal Zona Portuária, quando se chocou em um dos pilares do Elevado do Gasômetro, na Avenida Brasil. Os passageiros do ônibus ficaram feridos, mas conseguiram ser atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros.

O motorista do BRT ficou preso às ferragens e só conseguiu ser salvo três horas após o choque. Segundo o G1, a suspeita é que ele tenha passado mal ao volante, o que levou à colisão.

Ao g1, o Centro de Operações Rio (COR), afirmou que a calha do BRT Transbrasil, no sentido Centro do Rio, na altura da Rua Santos Lima, está interditada devido ao acidente.

Todos os feridos foram levados em segurança para os hospitais Salgado Filho, no Méier; Souza Aguiar, no Centro; Evandro Freire, na Ilha do Governador, e Miguel Couto, na Zona Sul.