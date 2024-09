Família encontra câmera escondida em teto do banheiro de apartamento alugado; veja vídeo

Uma família que mora há quatro anos em um apartamento alugado se assustou quando uma câmera foi achada no teto do banheiro do imóvel. O caso aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo e foi compartilhado pela mãe, Angelica Bitu do Carmo, em um vídeo que já atingiu mais de 290 mil visualizações no TikTok.

Segundo Angelica, o equipamento foi achado “por acaso”, enquanto seu marido trocava a lâmpada do banheiro. No vídeo, ela conta que a câmera estava ligada em uma tomada instalada no forro do teto e "emitindo luzes", mas que não sabia dizer se ela estava transmitindo um sinal.

Apesar da repercussão, a família ainda não sabe quem pode ter instalado o equipamento, mas o caso será levado às autoridades.

Ao G1, Angelica afirmou que se sentiu “invadida e exposta” com a descoberta. "Fiquei com medo porque não sabia se as imagens iriam para algum lugar e se tinha alguém observando a gente", relatou.

"Muitas vezes troquei o meu bebê debaixo daquela lâmpada. Foi bem chocante e muito triste", acrescentou.

A inquilina entrou em contato com a dona do imóvel, que se mostrou à disposição para ajudar nas investigações. Angélica também afirma não achar que a proprietária tenha algo haver com a instalação da câmera. "Ela ficou chocada. Quero que a pessoa que responda por isso seja quem realmente fez a instalação", reforçou ao G1.

De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.