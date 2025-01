Jovem sequestrada em Santa Catarina é encontrada morta 3 meses depois no Paraná

O corpo de uma jovem identificada como Camila Florindo D'Avila foi encontrado em uma mata na cidade de Ibaiti, no Norte do Paraná. Camila, que tinha 23 anos de idade, era de Araquari (SC). Ela foi sequestrada na cidade em 8 de outubro de 2024 e o corpo achado três meses após o crime.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ela foi vítima do crime no lugar do namorado. Conforme o delegado, Jose Gattaz Neto, o corpo estava em um buraco, coberto por cal, em meio a uma plantação de eucaliptos e tinha marcas de disparos de arma de fogo. O corpo foi encontrado após buscas do Corpo de Bombeiros com ajuda de cães farejadores.

O delegado relatou que a jovem estava em um relacionamento de seis anos com um homem investigado por participar de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas.

No dia do sequestro, os dois estavam em casa, mas ele conseguiu fugir e ela acabou sendo levada viva para Curitiba. Conforme a investigação, a jovem teria sido morta em 10 de outubro, em Ibaiti, para que o grupo não corresse o risco de ser denunciado por ela.

O delegado declarou que Camila "estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada". Para o delegado, a suspeita é de que a jovem tenha sido levada devido à fuga do companheiro.

"Ocorria uma disputa por pontos de tráfico de drogas e por cargos dentro de uma organização criminosa. O alvo deste grupo criminoso, que sequestrou a Camila, seria o companheiro dela. Mas no momento em que foram fazer a captura dele, ele conseguiu se evadir e a Camila foi sequestrada". Jose Gattaz Neto Delegado

Autores do sequestro

O delegado informou ainda que um dos autores do sequestro foi morto a tiros por membros da mesma facção, em Curitiba. Outras quatro pessoas suspeitas de participação na morte da jovem foram presas em Curitiba, Foz do Iguaçu e São Francisco do Sul (SC).

A Polícia não divulgou os nomes. Todos devem ser indiciados por sequestro, roubo majorado, utilização de veículo com sinal de identificação adulterado, integrar organização criminosa e homicídio qualificado.

O namorado de Camila não foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso.